Atletico i bën ‘zbor’ Realit! 5 gola ndaj galaktivëve
Transmetuar më 27-09-2025, 19:08

Atletico Madrid tregon forcën në “Wanda Metropolitano”, duke mundur në derbi Realin e Madridit me shifrat 5-2.

Goli i Le Normand ndezi festën e Los Colchoneros, pas çerek ore lojë. Los Blancos përmbysën llogaritë, me golat e Mbappe dhe Guler. Në fund të fraksionit, Sorloth dërgoi shifrat në 2-2.

Në pjesën e dytë, Alvarez “rrëmbeu skenën’ me dopietë, në fund pati kohë edhe për Griezmann.

Ekipi i Simeones është në vendin e katërt, ndërsa Reali kryeson gjithsesi, pavarësisht kësaj humbje.

