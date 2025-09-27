Atletico i bën ‘zbor’ Realit! 5 gola ndaj galaktivëve

Atletico Madrid tregon forcën në “Wanda Metropolitano”, duke mundur në derbi Realin e Madridit me shifrat 5-2.
Goli i Le Normand ndezi festën e Los Colchoneros, pas çerek ore lojë. Los Blancos përmbysën llogaritë, me golat e Mbappe dhe Guler. Në fund të fraksionit, Sorloth dërgoi shifrat në 2-2.
Në pjesën e dytë, Alvarez “rrëmbeu skenën’ me dopietë, në fund pati kohë edhe për Griezmann.
Ekipi i Simeones është në vendin e katërt, ndërsa Reali kryeson gjithsesi, pavarësisht kësaj humbje.
