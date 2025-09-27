Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zjarr në fshatin Vidhas, humb jetën një i moshuar
Transmetuar më 27-09-2025, 16:48

Një ngjarje e rëndë ndodhi këtë të shtunë në fshatin Vidhas, në Elbasan, ku një banesë u përfshi nga flakët.

Fatkeqësisht, një i moshuar rreth 90-vjeç, që jetonte aty, humbi jetën në vendngjarje.

Zjarrfikësit ndërhynë në kohë për të fikur zjarrit, por përpjekjet për shpëtimin e tij nuk dhanë rezultat.

Shkaqet e zjarrit ende nuk janë bërë të ditura, ndërsa autoritetet po vijojnë hetimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.

Elbasan/Informacion paraprak

Në fshatin Vidhas, dyshohet se aksidentalisht ka rënë zjarr në banesën e shtetasit D. V., 78 vjeç, i cili dyshohet se si pasojë e asfiksisë, ka humbur jetën.

Grupi hetimor po punon për dokumentimin ligjor të rastit.

