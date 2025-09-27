Zjarr në fshatin Vidhas, humb jetën një i moshuar

Një ngjarje e rëndë ndodhi këtë të shtunë në fshatin Vidhas, në Elbasan, ku një banesë u përfshi nga flakët.
Fatkeqësisht, një i moshuar rreth 90-vjeç, që jetonte aty, humbi jetën në vendngjarje.
Zjarrfikësit ndërhynë në kohë për të fikur zjarrit, por përpjekjet për shpëtimin e tij nuk dhanë rezultat.
Shkaqet e zjarrit ende nuk janë bërë të ditura, ndërsa autoritetet po vijojnë hetimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.
Elbasan/Informacion paraprak
Në fshatin Vidhas, dyshohet se aksidentalisht ka rënë zjarr në banesën e shtetasit D. V., 78 vjeç, i cili dyshohet se si pasojë e asfiksisë, ka humbur jetën.
Grupi hetimor po punon për dokumentimin ligjor të rastit.
