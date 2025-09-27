Zbulohen 3 parcela me kanabis në Himarë, shpallen në kërkim 2 persona!

Zbulohen tre parcela me 302 bimë kanabis në një zonë malore mes fshatrave Shën Vasil dhe Lukovë të Himarës. Bimët u asgjësuan në vend.
Në kuadër të hetimeve, janë shpallur në kërkim dy persona të dyshuar për kultivim dhe prodhim-shitje të narkotikëve: Romeo Bezhani, 41 vjeç nga Lukova, dhe Argjend Nanaj, 30 vjeç nga Delvina.
Gjithashtu, u sekuestrua edhe një sasi prej 121 kg bimësh narkotike në proces tharjeje.
Materialet iu referuan Prokurorisë së Vlorës, ndërsa puna për kapjen e autorëve vijon.
