Aksidenti me një të vdekur dhe dy të plagosur në Berat, policia zbardh dinamikën. Në timon nuk ishte viktima

Në vijim të informacionit paraprak të dhënë mbrëmjen e djeshme, lidhur me aksidentin e ndodhur në aksin rrugor Berat–Poliçan, në vendin e quajtur “Ura e Vodicës”, ju informojmë se nga hetimet e kryera dhe informacionet e grumbulluara, është saktësuar se drejtues i automjetit tip "Porsche" ka qenë shtetasi K. G., banues në Berat, dhe jo shtetasi E. V., i cili fatkeqësisht ka humbur jetën në vendngjarje.
Në përfundim të veprimeve hetimore dhe procedurale, u arrestua në flagrancë shtetasi K. G., alias E. Sh., 37 vjeç, banues në Berat, i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”, parashikuar nga neni 290 i Kodit Penal. Nga veprimet hetimore rezulton se drejtuesi i mjetit ka humbur kontrollin mbi automjetin, i cili ka dalë nga rruga.
Si pasojë e aksidentit, ka ndërruar jetë në vendngjarje shtetasi E. V., 34 vjeç, ndërsa janë dëmtuar shtetasi K. G., 37 vjeç, dhe shtetasi A. E., 36 vjeç, të tre banues në Berat.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat, për veprime të mëtejshme procedurale.
