Gjendet i mbytur në breg një person në Durrës
Transmetuar më 27-09-2025, 10:26

Gjendet i mbytur në breg një person në Durrës.

Rreth orës 06:40, në lagjen nr. 13, Durrës, në afërsi të bregut të detit, është konstatuar trupi i pajetë i një shtetasi të seksit mashkull, rreth 70 vjeç, dyshohet i mbytur në det.

Nga këqyrja paraprake nuk janë konstatuar shenja dhune.

Grupi hetimor po punon për identifikimin e shtetasit të pajetë dhe dokumentimin ligjor të rastit.

