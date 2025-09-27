Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vr*sja e pronarit të ‘Edil Centro’ në Tepelenë, identifikohet autori i dyshuar!
Transmetuar më 27-09-2025, 09:27

Një shtetas italian është gjetur i pajetë në Tepelenë, i cili dyshohet të jetë vrarë me armë zjarri.

Burime pohuan se për ngjarjen është shpallur në kërkim shtetasi Gazmend Braçe, i dyshuar si autor i krimit.

Ndërsa forcat e rendit kanë ngritur postblloqe në disa akse rrugore për kapjen e tij.

Viktima, i identifikuar si Edoardo Sarchi, rezulton të jetë një biznesmen italian, pronar i fabrikës së tullave “EDIL Centro” në kryeqytet.

