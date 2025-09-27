Charles III do vizitojë Vatikanin. Takim me Papa Leo XIV

Mbreti i Anglisë Charles III do të takohet me Papën e ri gjatë një vizite shtetërore në Qytetin e Vatikanit muajin e ardhshëm, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Camilla.
Çifti do t’i bashkohet Leo XIV , i cili u zgjodh papë në fillim të këtij viti pas vdekjes së Papa Françeskut, në fund të tetorit për të festuar vitin jubilar 2025, tha Buckingham Palace.
Kisha Katolike zakonisht shënon një jubile papnor çdo 25 vjet.
Vizita e Charles dhe Camilla-s pritet të festojë punën ekumenike të Kishës së Anglisë dhe Kishës Katolike, duke reflektuar temën e vitit Jubile për të ecur së bashku si “Pelegrinë të Shpresës”.
Mbreti është Guvernatori Suprem i Kishës së Anglisë, një rol që daton që nga koha e Henrit VIII, i cili e quajti veten Kreu Suprem i Kishës së Anglisë pasi u shkishërua nga Papa Pali III dhe u nda nga Kisha Katolike në shekullin e 16-të për t’u martuar me Anne Boleyn.
Charles dhe Camilla patën një takim me Papa Françeskun vetëm 12 ditë para se ai të vdiste.
Vizita e tyre historike shtetërore në Vatikan në fillim të prillit u anulua për shkak të shëndetit të dobët të Papës së atëhershëm, por ata arritën ta vizitonin atë privatisht gjatë udhëtimit të tyre në Itali.
Takimi me Françeskun, në ato që do të ishin javët e fundit të jetës së tij, u organizua në minutën e fundit dhe u zhvillua në përvjetorin e 20-të të martesës së tyre më 9 prill, me Papën që donte t’u uronte personalisht atyre një përvjetor të lumtur.
