Dënohen me 189 vite burg 5 autorët e vrasjes së shqiptarit në Londër

Londër, 26 Shtator 2025
Pesë burra janë dënuar me një total prej 189 vitesh burg nga Gjykata e Lartë e Old Bailey në Londër, pasi u shpallën fajtorë për vrasjen e dy të rinjve, përfshirë shqiptarin Klevi Shekaj, dhe për tentativë vrasjeje ndaj një personi tjetër. Ngjarja ndodhi më 29 qershor 2023 në zonën Archway të Londrës.
Të dënuarit janë: Lorik Lupqi, 21 vjeç, nga St John’s Way; Abel Chunda, 29 vjeç, nga Caldy Walk; Jason Furtado, 28 vjeç, nga Halton Road; Eden Clark, 29 vjeç, nga Huddleston Road; dhe Xavier Poponne, 21 vjeç, nga Islington. Të gjithë u shpallën fajtorë pas një procesi 15-javor për akuzat e vrasjes së dyfishtë dhe tentativës për vrasje.
Dy viktimat, Leonardo Reid, 15 vjeç, dhe Klevi Shekaj, 23 vjeç, ndodheshin në një grup të rinjsh që po xhironin një videoklip muzikor, kur u sulmuan nga grupi i të pandehurve. Sipas policisë, të rinjtë nuk kishin lidhje me grupe kriminale dhe u goditën gabimisht, pasi u ngatërruan me kundërshtarë të bandës së autorëve.
Leonardo humbi jetën në vendngjarje, ndërsa Klevi vdiq më vonë në spital nga plagët e marra me thikë. Një person tjetër mbeti rëndë i plagosur në të njëjtin sulm.
Hetimet zbuluan se Lorik Lupqi kishte qenë nismëtari i sulmit, duke dërguar një mesazh ku paralajmëronte për praninë e “rivalëve”. Pesë të rinjtë koordinuan sulmin përmes më shumë se 50 thirrjeve telefonike brenda dy orësh. Pas ngjarjes, Lupqi u arratis në mënyrë të paligjshme në Kosovë, por u ekstradua në nëntor 2024 me ndihmën e autoriteteve kosovare dhe agjencisë britanike NCA.
Ndërkohë, Xavier Poponne u kap me tekste të një kënge të stilit “drill”, ku përshkruante detaje të vrasjes që vetëm autorët mund t’i dinin. Ai gjithashtu kishte ndryshuar emrin në rrjetet sociale në “X3”, duke iu referuar tre viktimave të goditura.
Të gjithë të pandehurit u dënuan me burgim të përjetshëm, me periudha minimale që duhet të vuajnë përpara se të mund të kërkojnë lirimin me kusht:
– Lorik Lupqi – minimum 39 vite; – Eden Clark dhe Abel Chunda – minimum 38 vite secili; – Jason Furtado – minimum 37 vite; – Xavier Poponne – minimum 37 vite; gjithashtu u dënua për posedim droge dhe armësh të ftohta.
Në gjykatë, nënat e viktimave ndanë dhimbjen e tyre. Nëna e Klevi Shekajt u shpreh: “Asnjë dënim nuk mund ta kthejë djalin tim, por një vendim i drejtë ndoshta do të shërbejë si paralajmërim për të tjerët. Ai më tha se do të vinte në shtëpi për pesë minuta… në vend të kësaj, policia erdhi në derë me një lajm që më ndryshoi jetën përgjithmonë.”
Nëna e Leonardos tha: “Leo ishte një djalë i mrekullueshëm, i mençur dhe plot jetë. Vrasja e tij ka qenë një akt i ftohtë, i pamëshirshëm. Asnjë numër vitesh nuk e shlyen këtë krim.”
Detektivi kryesor i çështjes, Jim Barry, deklaroi: “Çdo burrë në këtë grup ka luajtur një rol në këtë sulm mizor. Qoftë duke mbajtur thikën, duke qëlluar, apo duke ndihmuar në fshehjen e të tjerëve, të g
