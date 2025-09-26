Egli Tako reagon pë humbjen e vëllait të Gjestit: Doja shumë mos e lexoja kurrë!

Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur pasditen e sotme në Pejë, ku ka humbur jetën Eldion Kelmendi, vëllai i reperit të njohur dhe fituesit të “Big Brother VIP 4”, Gjesti.
Lajmi për ndarjen tragjike ka tronditur familjen dhe fansat e reperit. Ish-partnerja e Gjestit me të cilën pati një romancë mjaftë të përfolur brenda BBV4, Egli Tako, ka shprehur ngushëllimet e saj përmes një postimi në Instastory, duke u solidarizuar me Gjestin dhe familjen në këtë moment të vështirë.
Zoti ju dhente force ta perballoni dhimbjen e kesaj humbjeje kaq te madhe, e shpirti i te voglit tuaj pushofte ne page!”, shkruajti ajo.
