Egli Tako reagon pë humbjen e vëllait të Gjestit: Doja shumë mos e lexoja kurrë!
Transmetuar më 26-09-2025, 18:46

Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur pasditen e sotme në Pejë, ku ka humbur jetën Eldion Kelmendi, vëllai i reperit të njohur dhe fituesit të “Big Brother VIP 4”, Gjesti.

Lajmi për ndarjen tragjike ka tronditur familjen dhe fansat e reperit. Ish-partnerja e Gjestit me të cilën pati një romancë mjaftë të përfolur brenda BBV4, Egli Tako, ka shprehur ngushëllimet e saj përmes një postimi në Instastory, duke u solidarizuar me Gjestin dhe familjen në këtë moment të vështirë.

Zoti ju dhente force ta perballoni dhimbjen e kesaj humbjeje kaq te madhe, e shpirti i te voglit tuaj pushofte ne page!”, shkruajti ajo.

