Zbulohet personi i 4 i përfshirë në vrasjen e Klevis Lleshit. Emri

Transmetuar më 26-09-2025, 14:52
TIRANË- Personi tjetër i shpallur në kërkim që ka marrë pjesë në vrasjen e Klevis Lleshit është Sajmir Kolaveri. Mësohet se urdhëri për vrasjen e Lleshit është dhënë nga Aurel Hoxha, i cili ndodhet në kërkim.
Ndërsa ekzekutorët e tij janë Sajmir Kolaveri, i shpallur në kërkim si dhe Sabah Nuzi si dhe Samet Loka, të cilët janë vënë në pranga.
