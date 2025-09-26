Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zbulohet personi i 4 i përfshirë në vrasjen e Klevis Lleshit. Emri
Transmetuar më 26-09-2025, 14:52

TIRANË- Personi tjetër i shpallur në kërkim që ka marrë pjesë në vrasjen e Klevis Lleshit është Sajmir Kolaveri. Mësohet se urdhëri për vrasjen e Lleshit është dhënë nga Aurel Hoxha, i cili ndodhet në kërkim.

Ndërsa ekzekutorët e tij janë Sajmir Kolaveri, i shpallur në kërkim si dhe Sabah Nuzi si dhe Samet Loka, të cilët janë vënë në pranga.

