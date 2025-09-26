Urdhëri i Ramës/ Dorëhiqen 5 kryetaret e njësive administrative Durrës, zëvendësohen 4 prej tyre

DURRËS- 4 kryetarët e njësive administrative të Durrësit janë dorëhequr pas urdhërit të kryeministrit Rama. Mësohet se dhënë kryeadministratorët e Njësive Katund i Ri, Rashbull, Ishëm, Sukth dhe Manëz. Ndërkohë që 4 prej tyre janë zëvendësuar tashmë.
Kryeadministratorët e rinj që janë vendosur janë, Manzë – Rejdi Shehu, Ishëm – Emirjan Bafti, Katund i Ri – Julian Marku, Rrashbull – Fiqiri Dema ndërsa në Skuth nuk është vendosur akoma.
Njoftimi i Bashkisë:
Në përgjigje të interesit të mediave, ju bëjmë me dije se administratorët e njësive administrative të Manzës, Sukthit, Ishmit, Katundit të Ri dhe Rrashbullit kanë dhënë dorëheqjet dhe deri tani janë zëvendësuar 4 prej tyre.
Administratorët e sapoemëruar janë:
-Manzë – Rejdi Shehu
-Ishëm – Emirjan Bafti
-Katund i Ri – Julian Marku
-Rrashbull – Fiqiri Dema
Pas vlerësimit të performancës së gjithesecilit, vendimmarrja do të vazhdojë në ditët në vijim.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd