Urdhëri i Ramës/ Dorëhiqen 5 kryetaret e njësive administrative Durrës, zëvendësohen 4 prej tyre
Transmetuar më 26-09-2025, 13:39

DURRËS- 4 kryetarët e njësive administrative të Durrësit janë dorëhequr pas urdhërit të kryeministrit Rama. Mësohet se dhënë kryeadministratorët e Njësive Katund i Ri, Rashbull, Ishëm, Sukth dhe Manëz. Ndërkohë që 4 prej tyre janë zëvendësuar tashmë.

Kryeadministratorët e rinj që janë vendosur janë, Manzë – Rejdi Shehu, Ishëm – Emirjan Bafti, Katund i Ri – Julian Marku, Rrashbull – Fiqiri Dema ndërsa në Skuth nuk është vendosur akoma.

Njoftimi i Bashkisë:

Në përgjigje të interesit të mediave, ju bëjmë me dije se administratorët e njësive administrative të Manzës, Sukthit, Ishmit, Katundit të Ri dhe Rrashbullit kanë dhënë dorëheqjet dhe deri tani janë zëvendësuar 4 prej tyre.

Administratorët e sapoemëruar janë:

-Manzë – Rejdi Shehu

-Ishëm – Emirjan Bafti

-Katund i Ri – Julian Marku

-Rrashbull – Fiqiri Dema

Pas vlerësimit të performancës së gjithesecilit, vendimmarrja do të vazhdojë në ditët në vijim.

