Rrëmbimi dhe vrasja e Klevis Lleshit/ Dalin emrat e dy bashkëpunërtorëve të tjerë të Aurel Hoxhës (AKUZAT)
Transmetuar më 26-09-2025, 12:25
1- Sabah Nuzi
2 – Samet Loka
Veprat penale:
1- Vrasje per gjakmarrje,
2- Fshehje dhe asgjesim kufome,
3 – Pastrim i productive te vepres penale, grup strukturuar kriminal, vepra penale te kryera nga gr strukturuar kriminal
