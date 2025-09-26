“Donte të më përd’hunonte”, zbardhet deklarimi i Tejlor Tivarit, akuzohet se i mori jetën Valbonit në Durrës

I riu Tejlor Tivari, nga dje është në paraburgim. Ai akuzohet se i mori jetën Valbon Beqirit, 51 vjeç, të mërkurën 24 shtator ora 10 në lagjen nr 7 në Durrës.
Djaloshi, tha se kishte shkuar për të blerë "mall" te banesa ku jetonte Valboni, apo Marko, siç ishte emri tjetër i tij.
Por, gjithnjë sipas Tejlorit, Valboni nuk kishte në mend vetëm ti jepte drogën dhe të merrte paret. Duket se ai kishte qëllime të tjera, të bënte seks me klientin e tij, në moshë 24 vjeçare.
Deklarimi i Tejlorit, sugjeron se ajo që atij i ndodhi ishte një tentativë për përdhunim dhe se ai, për ti shpëtuar këtij akti, e vrau me thikë.
“Donte të më përdhunonte. Unë mora thikën e bukës dhe e qëllova, nuk e dija që do të vdiste. Doja të largohesha pasi pimë nga një birrë, por Valboni nuk po më linte”, raportohet të ketë thënë ai përpara grupit hetimor pranë drejtësisë së Policisë së Durrësit.
I riu tha më tej se au më pas u largua i panikosur nga banesa, duke mos ditur që e kishte lënë të vdekur.
Në ndihmë, Tejlorit i erdhi 27 vjeçari Xh.D, i cili fillimisht, me taksi e çoi në banesën autorin e dyshuar. Disa orë më vonë që të dy u arrestuan në flagrancë.
Hetimet e fundit sugjerojnë se ngjarja ka hije të një krimi pasioni. I riu e ka goditur 51 vjeçarin disa herë me thikë nëpër trup duke i shkaktuar vdekjen dhe hetuesit dyshojnë se mes tyre ka pasur një raport intime.
