Prezantohen tre maskotat e Botërorit 2026- Video
Transmetuar më 26-09-2025, 08:39

SHBA – Numërimi mbrapsht për Kupën e Botës 2026 ka filluar. 48 ekipet më të mira në botë do të udhëtojnë drejt Amerikës për të garuar në turneun më të madh të futbollit, i cili do të zhvillohet në SHBA, Kanada dhe Meksikë, nga 11 qershori deri më 19 korrik 2026.

Ceremonia e shortit do të zhvillohet më 5 dhjetor, teksa 19 nga 48 ekipet janë kualifikuar tashmë.

Organizatorët prezantuan tre maskotat e Kupës së Botës disa orë më parë. Ato janë tre kafshë. ‘Panja’, e cila është një lloj dreri (një lloj dreri) dhe përfaqëson Kanadanë.

‘Clutch’, e cila është një shqiponjë e bardhë dhe është maskota e SHBA-së dhe ‘Zayu’, e cila është një jaguar dhe përfaqëson Meksikën.

