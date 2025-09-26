Këmbimi valutor sot

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 26-09-2025, 08:17
Sot, në tregun e këmbimit valutor, një dollar amerikan blihet me 82.4 lekë dhe do shitet me 83.6 lekë.
Euro do blihet me 96.5 lekë dhe do shitet me 97.3 lekë.
Franga zvicerane sot në tregun shqiptar do blihet me 102.8 lekë dhe do shitet me 104 lekë.
Ndërsa paundi britanik do blihet me 110 lekë dhe do shitet me 111.3 lekë.
