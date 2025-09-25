Tragjike! U dëmtua në kokë gjatë lojës, humb jetën futbollisti 21-vjeçar

Futbolli anglez është tronditur nga një ngjarje e rëndë, pasi futbollisti i ri Billy Vigar ka ndërruar jetë në moshën vetëm 21-vjeçare. Lajmi është konfirmuar nga familja e tij, disa ditë pasi Vigar pësoi një dëmtim të rëndë në kokë gjatë një ndeshjeje në Angli.
Ngjarja ndodhi të shtunën në stadiumin e Wingate & Finchley, gjatë një ndeshjeje të ligës Isthmian League Premier Division. Vigar, i cili luante si sulmues për ekipin e Chichester City, u përplas me një mur betoni teksa përpiqej të mbante topin në lojë. Ai u dërgua menjëherë në spital dhe u vendos në gjendje kome të induktuar për shkak të dëmtimit të rëndë në tru.
Të martën, mjekët kryen një ndërhyrje kirurgjikale për të ndihmuar në përmirësimin e gjendjes së tij, por pa sukses. Sipas njoftimit të familjes, Billy ndërroi jetë mëngjesin e së enjtes.
Klubi i Chichester City njoftoi anulimin e ndeshjes së fundjavës dhe publikoi një mesazh ngushëllimi për lojtarin, duke e përshkruar atë si një djalë të dashur dhe pjesë të rëndësishme të klubit.
Vigar ishte më parë pjesë e akademisë së Arsenalit, ku luajti për ekipin U21 deri në vitin e kaluar. Gjatë karrierës së tij të shkurtër ishte huazuar edhe te Derby County dhe Eastbourne Borough, ekipe që gjithashtu reaguan me mesazhe të dhimbshme pas lajmit të vdekjes.
Federata Angleze e Futbollit shprehu ngushëllimet e saj përmes një deklarate, duke thënë se është e shkatërruar nga lajmi dhe se mendimet e tyre janë me familjen dhe të afërmit e lojtarit.
Në rrjetet sociale janë shtuar thirrjet që në ndeshjet e fundjavës në të gjitha ligat jo-profesionale në Angli të mbahet një minutë heshtje në nder të Billy Vigar. Ai do të kujtohet jo vetëm si një futbollist premtues, por edhe si një djalë i dashur brenda dhe jashtë fushës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd