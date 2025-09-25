Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Publikohet vendimi zytar i Kryeministrisë! Edi Rama firmos shkarkimin e Erion Veliajt
Transmetuar më 25-09-2025, 18:21

Erion Veliaj është shkarkuar zyrtarisht nga posti i kryetarit të Bashkisë së Tiranës.

Vendimi i Këshillit të Ministrave për shkarkimin e Veliajt mban firmën e kryeministrit Edi Rama, dhe vjen dy ditë pas mbledhjes së Këshillit Bashkiak.

Rama tha dje gjatë një konference për mediat, se shkarkimi i Veliajt ishte “i detyrueshëm” dhe se Bashkia e Tiranës nuk mund të vijonte të funksiononte “me kokë të prerë”. Ai gjithashtu prezantoi kandidaten socialiste për këtë post, ish-ministren Ogerta Manastirliu.

VENDIMI:

V E N D I M PËR SHKARKIMIN NGA DETYRA TË KRYETARIT TË BASHKISË TIRANË, Z. ERION VELIAJ

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të shkronjës “c”, të nenit 62, të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Shtetit për Pushtetin Vendor, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Z. Erion Veliaj, kryetar i Bashkisë Tiranë, shkarkohet nga kjo detyrë, me propozimin e Këshillit Bashkiak Tiranë, miratuar me vendimin nr.69, datë 23.9.2025.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I

EDI RAMA

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...