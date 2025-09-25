Ronaldo bën thirrje për rikthimin e Neymar te Seleçao për Kupën e Botës 2026!…

BRAZIL – Dy herë kampioni i botës, braziliani Ronaldo, shprehu mendimin e tij të mërkurën në lidhje me mungesën aktuale të Neymar nga ekipi kombëtar.
Duke besuar se Seleçao "nuk ka futbollist tjetër" si ai, një rikthim i Neymar do të ishte thelbësor për Kupën e Botës 2026.
I përzgjedhur rregullisht nga klubi i tij Santos, ku u rikthye në janar, golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave i Seleçaos (79 gola në 128 ndeshje) nuk është thirrur nga trajneri italian Carlo Ancelotti për ndeshjet kualifikuese.
Edhe pse i prirur ndaj dëmtimeve, Neymar mbetet në moshën 33 vjeç "një lojtar vendimtar për Seleçaon", siguroi Ronaldo në një aktivitet publiciteti në São Paulo përkrah Neymar. "Nuk kemi një futbollist tjetër si Neymar dhe shpresojmë që ai të jetë 100% gati për Kupën e Botës ", këmbënguli R9.
Shumë dëmtime të përsëritura…
Neymar nuk e ka veshur fanelën braziliane që nga tetori i vitit 2023, kur pësoi një dëmtim të rëndë në gju kundër Uruguajit.
Duke justifikuar mungesën e ish-lojtarit të PSG-së për dy ndeshjet e fundit kualifikuese në fillim të shtatorit, Carlo Ancelotti theksoi se ai duhej të "mbërrinte në gjendje të mirë fizike për të ndihmuar ekipin kombëtar të jepte më të mirën në Kupën e Botës".
Brazili u kualifikua për Kupën e Botës në Amerikën e Veriut, duke u renditur i 5-ti në zonën e Amerikës së Jugut.
