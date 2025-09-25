Situata te Serbia para ndeshjes me Shqipërinë, një lojtar mund të mungojë

Serbia do të përballet me Shqipërinë me 11 tetor, në ndeshjen e vlefshme për Kualifikueset e Botërorit.
Tekniku i serbëve, Dragan Stojkovic po mendon për lojtarët që do të ketë në dispozicion për këtë takim, me situatën te përfaqësuesja që nuk është dhe aq e mirë.
Lojtari i Leipzig, Kosta Nedeljkovic ka shfaqur probleme fizike dhe mund të mos grumbullohet. Ndërkaq, Milenkoviç dhe Lukiç mungojnë për shkak kartonësh.
Serbia ka grumbulluar 7 pikë deri tani në grup dhe është në vendin e 3-të.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd