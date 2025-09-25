Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Situata te Serbia para ndeshjes me Shqipërinë, një lojtar mund të mungojë
Transmetuar më 25-09-2025, 17:08

Serbia do të përballet me Shqipërinë me 11 tetor, në ndeshjen e vlefshme për Kualifikueset e Botërorit.

Tekniku i serbëve, Dragan Stojkovic po mendon për lojtarët që do të ketë në dispozicion për këtë takim, me situatën te përfaqësuesja që nuk është dhe aq e mirë.

Lojtari i Leipzig, Kosta Nedeljkovic ka shfaqur probleme fizike dhe mund të mos grumbullohet. Ndërkaq, Milenkoviç dhe Lukiç mungojnë për shkak kartonësh.

Serbia ka grumbulluar 7 pikë deri tani në grup dhe është në vendin e 3-të.

