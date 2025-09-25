Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Frikë në Durrës, përplaset me makinë një burrë duke u plagosur rëndë. Autori donte ta vriste, është zhdukur
Transmetuar më 25-09-2025, 16:13

Durrës – Një automjet tip “Mercedes-Benz” përplasi një 55-vjeçar, duke e lënë në gjendje të rëndë, ndërsa drejtuesi u largua menjëherë pas ngjarjes.

Hetimet zbuluan se pas timonit ishte një 40-vjeçar, i cili dyshohet se tentoi ta vriste. Ai është shpallur në kërkim, bashkë me automjetin, ndërsa i plagosuri po trajtohet në Spitalin e Traumës.

Policia në Durrës, tha se po punohet për kapjen e shtetasit Abdyl Bodlli pasi me automjet ka goditur shtetasin Besnik Koldashi alias Azem Koldashi.

Përditësim i plotë:

Goditi me makinë një 55-vjeçar dhe u largua, shpallet në kërkim 40-vjeçari nga Shijaku

Një 55-vjeçar mbeti rëndë i plagosur pasi u godit nga një automjet tip “Mercedes-Benz”, më datë 24 shtator 2025, rreth orës 19:54, në rrugën “Vala e Detit”, Durrës. Drejtuesi i mjetit u largua menjëherë nga vendi i ngjarjes, duke marrë me vete edhe automjetin.

Pas veprimeve hetimore, Policia identifikoi si autor 40-vjeçarin A. B., lindur dhe banues në Shijak, i cili dyshohet se ka tentuar të vrasë këmbësorin. Ai, bashkë me automjetin, është shpallur në kërkim dhe vijojnë kontrollet për lokalizimin e tij.

I plagosuri A. K., alias B. K., banues në Durrës, është transportuar në Spitalin e Traumës në Tiranë, ku ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore.

Materialet e çështjes i janë referuar Prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme, nën akuzën “Vrasja me paramendim”, mbetur në tentativë. /noa.al

