Frikë në Durrës, përplaset me makinë një burrë duke u plagosur rëndë. Autori donte ta vriste, është zhdukur

Durrës – Një automjet tip “Mercedes-Benz” përplasi një 55-vjeçar, duke e lënë në gjendje të rëndë, ndërsa drejtuesi u largua menjëherë pas ngjarjes.
Hetimet zbuluan se pas timonit ishte një 40-vjeçar, i cili dyshohet se tentoi ta vriste. Ai është shpallur në kërkim, bashkë me automjetin, ndërsa i plagosuri po trajtohet në Spitalin e Traumës.
Policia në Durrës, tha se po punohet për kapjen e shtetasit Abdyl Bodlli pasi me automjet ka goditur shtetasin Besnik Koldashi alias Azem Koldashi.
Përditësim i plotë:
Goditi me makinë një 55-vjeçar dhe u largua, shpallet në kërkim 40-vjeçari nga Shijaku
Një 55-vjeçar mbeti rëndë i plagosur pasi u godit nga një automjet tip “Mercedes-Benz”, më datë 24 shtator 2025, rreth orës 19:54, në rrugën “Vala e Detit”, Durrës. Drejtuesi i mjetit u largua menjëherë nga vendi i ngjarjes, duke marrë me vete edhe automjetin.
Pas veprimeve hetimore, Policia identifikoi si autor 40-vjeçarin A. B., lindur dhe banues në Shijak, i cili dyshohet se ka tentuar të vrasë këmbësorin. Ai, bashkë me automjetin, është shpallur në kërkim dhe vijojnë kontrollet për lokalizimin e tij.
I plagosuri A. K., alias B. K., banues në Durrës, është transportuar në Spitalin e Traumës në Tiranë, ku ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore.
Materialet e çështjes i janë referuar Prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme, nën akuzën “Vrasja me paramendim”, mbetur në tentativë. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd