‘Çmendet’ mjeku në Tiranë! Ngacmon s’eksualisht pacienten para operacionit

Një mjek është proceduar penalisht, pas një kallëzimi të bërë nga një paciente, se nuk e ka trajtuar sipas rregullave të etikës profesionale.
Ngjarja ka ndodhur në një spital në Tiranë.
Mësohet se ngacmimi ka ndodhur gjatë kohës kur pacientja ishte paraqitur për një ndërhyrje mjekësore në spital.
Njoftimi i policisë:
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 4 referuan materialet në Prokurori dhe nisën procedimin penal në ngarkim të shtetasit A. Gj., 44 vjeç, me profesion mjek, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim një shtetase se gjatë kohës që ishte paraqitur për një ndërhyrje mjekësore në spital, nuk është trajtuar sipas rregullave të etikës profesionale.
Nën drejtimin e Prokurorisë punohet për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin e plotë ligjor të rastit.
