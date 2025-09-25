Ish-deputetja e LSI-së Silva Caka emërohet zv.Ministre e Brendshme

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 25-09-2025, 14:51
TIRANË- Një emërim surprizë ka ndodhur ditën e sotme nga mbledhja e Këshillit të Ministrave. Mësohet se Silva Caka, ish-deputete e LSI-së (PL) ka braktisur këtë forcë politike.
Caka është emëruar ditën e sotme si zv.Ministre e Brendshme.
