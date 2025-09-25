Mashroi duke i thënë se ‘kam njohje në shtet’ dhe i mori 6300 EURO bashkëmoshatarit, arrestohet

Një 53-vjeçar në Korçë ka rënë pre e një mashtrimi, pasi një bashkëmoshatar i tij i ka marrë një shumë parash, me premtimin se do ta ndihmonte përmes njohjeve që kishte me disa drejtues të institucioneve shtetërore.
Pas kallëzimit të bërë nga 53-vjeçari, specialistët për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare kryen veprimet hetimore dhe vunë në pranga shtetasin Ilir Zisko, 54 vjeç, banues në Korçë.
Ky shtetas dyshohet se, gjatë një periudhe prej 4 muajsh, i ka marrë 6300 euro 53-vjeçarit, nëpërmjet mashtrimit.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë, për veprime të mëtejshme, për veprën penale “Mashtrimi”.
