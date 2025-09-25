Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Këshilli i Ministrave shkarkon Erion Veliajn!
Transmetuar më 25-09-2025, 13:36

Tiranë- Këshilli i Ministrave ka shkarkuar Erion Veliajn si kryebashkiak i Tiranës.

Vendimi u mor sot në mbledhjen e qeverisë të drejtuar nga kryeministri Edi Rama.

Të hënën Këshilli Bashkiak i Tiranës miratoi me shumicë votash propozimin e PS për shkarkimin e Erion Veliajt nga posti i kryebashkiakut.

Një ditë më parë, Prefekti i Tiranës i njoftoi zyrtarisht për propozimin e miratuar nga Këshilli Bashkiak.

Sipas ligjit, është qeveria që merr vendimin përfundimtar në këtë proces.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...