Këshilli i Ministrave shkarkon Erion Veliajn!

Tiranë- Këshilli i Ministrave ka shkarkuar Erion Veliajn si kryebashkiak i Tiranës.
Vendimi u mor sot në mbledhjen e qeverisë të drejtuar nga kryeministri Edi Rama.
Të hënën Këshilli Bashkiak i Tiranës miratoi me shumicë votash propozimin e PS për shkarkimin e Erion Veliajt nga posti i kryebashkiakut.
Një ditë më parë, Prefekti i Tiranës i njoftoi zyrtarisht për propozimin e miratuar nga Këshilli Bashkiak.
Sipas ligjit, është qeveria që merr vendimin përfundimtar në këtë proces.
