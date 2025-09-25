Tentoi të arratisej nga burgu i Fierit, Bledar Selmanaj pikaset nga gardiani

FIER- – Bledar Selmanaj ka tentuar arratisjen nga burgu sërish ditën e djeshme. Mësohet se Selmanaj, ndodhej në zonën e ajrimit teksa tentoi që të dlinte nga rrethimi i burgut. Por në këto momente u pikas nga një gardian, i cili njoftoi rojet, të cilët e kapën Selmanajn në flagrancë.
Por kjo nuk është hera e parë që Selmanaj tenton arratisjen nga burgu i Fierit. Në vitin 2021, Selmanaj ka tentuar arratisjen nga ambientet e spitalit të burgut, duke prerë 4 hekura. Por teksa tentoi largimin, është mundur që të kapet nga efektivët.
Si u vra Xhuljano Bullari?
25-vjeçari Xhuljano Bullari u ekzekutua brenda makinës së nuses së dajës, tip Fiat Punto me të cilën ishte nisur nga Babrruja drejt Babicës së Madhe në Vlorë. Ai u gjet i vdekur mëngjesin e 21 gushtit 2021, ndërsa familjarët u shprehën të tronditur dhe mohuan mundësitë e një konflikti të djalit të tyre. Bledar Selmanaj e qëlloi Bullarin me tre plumba, njëri prej të cilëve i preku kokën dhe rezultoi ai më fatali që i mori dhe jetën. Arsyeja se përse Selmanaj qëlloi me shokun e burgut kishte të bënte për paratë e një sasie rreth 100 kg lëndë narkotike kanabis. Por edhe deri më sot, nuk e ka pranuar vrasjen
