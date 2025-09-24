Tragjike në Greqi/ I bie sharra elektrike në trup, humb jetën 50-vjeçari shqiptar

GREQI- Njç ngjarje e rëndë ka ndodhur në greqi, ku si pasojë ka humbur jetën një shqiptar. Mësohet se 50-vjeçari humbi jetën mbrëmjen e kësaj të mërkure pasi sharra elektrike që po përdorte për punime i ra mbi trup dhe e plagosi për vdekje.
Ngjarja ndodhi në Halki të Larisës, pak para orës 18:00, kur shqiptari ndodhej mbi një pemë duke kryer punime. Siç raportojnë mediat e huaja, goditja me sharrë i preku arterien e kofshës, duke i shkaktuar gjakderdhje të pakontrollueshme. Në vendngjarje mbërritën ekipet e urgjencës së EKAV, të cilët e transportuan në spital, por ai ndërroi jetë pak më vonë.
