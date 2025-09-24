Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Tragjike në Greqi/ I bie sharra elektrike në trup, humb jetën 50-vjeçari shqiptar
Transmetuar më 24-09-2025, 23:00

GREQI- Njç ngjarje e rëndë ka ndodhur në greqi, ku si pasojë ka humbur jetën një shqiptar. Mësohet se 50-vjeçari humbi jetën mbrëmjen e kësaj të mërkure pasi sharra elektrike që po përdorte për punime i ra mbi trup dhe e plagosi për vdekje.

Ngjarja ndodhi në Halki të Larisës, pak para orës 18:00, kur shqiptari ndodhej mbi një pemë duke kryer punime. Siç raportojnë mediat e huaja, goditja me sharrë i preku arterien e kofshës, duke i shkaktuar gjakderdhje të pakontrollueshme. Në vendngjarje mbërritën ekipet e urgjencës së EKAV, të cilët e transportuan në spital, por ai ndërroi jetë pak më vonë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...