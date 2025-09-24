Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident në aksin Peshkëpi–Kotë, dy persona të plagosur
Transmetuar më 24-09-2025, 22:12

VLORË- Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin Peshkëpi–Kotë, ku si pasojë dy persona kanë mbetur të plagosur. Mësohet se një automjet, ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar duke goditur një shtyllë të tensionit.

Sipasojë e përplasjes dy personat që ndodheshin në mjet janë plagosur dhe janë transportuar me autoambulancë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës. Ndërkohë në vendin e ngjarjes ka mbërritur policia dhe po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...