Vrasje me thikë në katin e katërt të një pallati në Durrës
Transmetuar më 24-09-2025, 20:32

Durrës, 24 Shtator 2025 – Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pasditen e sotme në qytetin e Durrësit, ku një person është gjetur i pajetë në banesën e tij në lagjen nr. 12.

Sipas informacioneve paraprake, viktima është gjetur në katin e katërt të një pallati, dhe dyshohet se ka humbur jetën si pasojë e goditjeve me thikë. Në trupin e tij janë konstatuar shenja plagësh të shkaktuara nga një mjet prerës, çka forcon dyshimet për një vrasje.

Forcat e Policisë kanë mbërritur në vendngjarje dhe po punojnë për dokumentimin e plotë të rrethanave. Grupi hetimor po vijon mbledhjen e provave materiale dhe marrjen në pyetje të personave që mund të kenë dijeni mbi rastin.

Identiteti i viktimës dhe motivet e mundshme të ngjarjes nuk janë bërë ende publike. Autoritetet pritet të japin një njoftim zyrtar gjatë orëve në vijim.

