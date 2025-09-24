Bllokohen rrushi dhe pjeshkët nga Greqia e Italia, AKU: Kanë pesticide të rrezikshme

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU) Autoriteti Kombëtar i Ushqimit njofton se janë bllokuar tre ngarkesa nga Greqia, një me pjeshkë dhe dy ngarkesa me rrush, pasi kanë rezultuar me norma të larta pesticidesh.
Sipas AKU, është konstatuar me praninë mbi normë të mbetjes së pesticidit Propamocarb, në ngarkesën me rrush nga Greqia. Po ashtu pas analizave, ka rezultuar se produkti rrush tavoline (varieteti Red Globe) i importuar nga Italia, është konstatuar me praninë e mbetjes së pesticidit Bitertanol. Gjithashtu Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, njofton se është konstatuar produkti pjeshkë, i importuar nga Greqia, është konstatuar me praninë mbi normë të mbetjes së pesticidit Phosmet.
AKU thotë se ka njoftuar shpërndarësit për tërheqjen e produktit nga tregu dhe se ngarkesat e bllokuara do të asgjësohen.
Njoftimi i AKU:
Tre ngarkesa me pesticide nga Greqia kane hyre ne shqiperi vetem kete muaj, me rrush e pjeshke me nivel pesticidesh me te larte se norma.
Njoftim për konsumatorin nga RASFF
Bazuar në kontrollet zyrtare të kryera nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, ka rezultuar se produkti pjeshkë, i importuar nga Greqia, pas analizimit është konstatuar me praninë mbi normë të mbetjes së pesticidit Phosmet, me risk për shëndetin e njeriut.
PËRSHKRIMI I PRODUKTIT:
Kategoria e produktit: fruta – perime
Emri i produktit: pjeshkë
Vendi i origjinës: Greqi
Operatori i biznesit ushqimor ka njoftuar subjektet, ku ka shpërndarë produktin, për kthimin e tij në rast se e kanë ende në gjendje.
AKU për këtë rast ka bërë njoftimin përkatës pranë kategorisë së Njoftimeve RASFF.
Njoftim për konsumatorin nga RASFF
Bazuar në kontrollet zyrtare të kryera nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, ka rezultuar se produkti “rrush i kuq francez” i importuar nga Greqia, pas analizimit është konstatuar me praninë mbi normë të mbetjes së pesticidit Propamocarb, me risk për shëndetin e njeriut.
PËRSHKRIMI I PRODUKTIT:
Kategoria e produktit: fruta – perime
Emri i produktit: rrush i kuq francez
Vendi i origjinës: Greqi
AKU pas kryerjes së kontrolleve dhe ndjekjes së gjurmueshmërisë, ka bllokuar sasinë në gjendje të produktit të konstatuar me qëllim asgjësimin.
AKU ka kryer edhe për këtë rast njoftimin përkatës pranë kategorisë së njoftimeve RASFF.
Njoftim për konsumatorin nga RASFF
Bazuar në kontrollet zyrtare të kryera nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Pikën e Inspektimit Kufitar në Durrës, ka rezultuar se produkti rrush tavoline (varieteti Red Globe) i importuar nga Italia, pas analizimit është konstatuar me praninë e mbetjes së pesticidit Bitertanol, me risk për shëndetin e njeriut.
PËRSHKRIMI I PRODUKTIT:
Kategoria e produktit: Fruta – perime
Emri i produktit: Rrush tavoline (varieteti Red Globe)
Vendi Origjinës: Italia
AKU pas verifikimit të kryer, ka bllokuar në subjekt të gjithë sasinë e importuar, duke mos e lejuar shpërndarjen në treg, deri në procesin e asgjësimit të tij.
AKU për këtë rast ka bërë njoftimin përkatës pranë kategorisë së Njoftimeve RASFF.
