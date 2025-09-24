Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Policia Sarandë jep detaje rreth lajmit të rrëmbimit të 19-vjeçarit
Transmetuar më 24-09-2025, 15:23

Sarandë, 24 Shtator 2025 – Në lidhje me një njoftim të publikuar në media për një ngjarje të dyshuar si rrëmbim në qytetin e Sarandës, Policia e Shtetit sqaron se:

Shtetasi me inicialet F. M., 19 vjeç, është gjetur dhe ndodhet në ambientet e Komisariatit të Policisë Sarandë, në gjendje të mirë shëndetësore. Ai po jep deklaratën e tij lidhur me një mosmarrëveshje personale që ka pasur me një tjetër shtetas.

Grupi hetimor po vijon punën për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, si dhe për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë.

Policia fton qytetarët dhe median që të tregojnë kujdes në publikimin e informacionit të pakonfirmuar dhe i siguron se çdo rast do të trajtohet me seriozitetin e duhur, duke garantuar transparencë dhe informim të saktë të publikut. Sarandë/Informacion paraprak

Në lidhje me një njoftim të publikuar në media, se një shtetas është rrëmbyer në qytetin e Sarandës, ju informojmë se:

Shtetasi i identifikuar me iniciale F. M, 19 vjeç, aktualisht ndodhet në ambientet e Komisariatit të Policisë Sarandë, në gjendje të mirë shëndetësore, dhe po jep deklaratën e tij lidhur me një mosmarrëveshje që ka pasur me një tjetër shtetas.

Vijon puna për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të këtij rasti, si dhe për identifikimin e personave të përfshirë në të.

