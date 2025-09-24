Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shkarkimi i Veliajt, Prefekti i Tiranës i çon propozimin Këshillit të Ministrave!
Transmetuar më 24-09-2025, 15:20

Një ditë pasi Këshilli Bashkiak i Tiranës votoi pro shkarkimit të kryebashkiakut Erion Veliaj, propozimi i është dërguar Këshillit të Ministrave përmes Prefektit të Tiranës.

Tashmë, pritet një mbledhje qeverie që Veliaj të shkarkohet me vendim të Këshillit të Ministrave.

Deri tani, Erion Veliaj ka zgjedhur që të mos bëjë asnjë reagim mbi vendimmarrjen e Këshillit Bashkiakë, të cilit pak ditë më parë i kërkoi mundësinë që të dëgjohej, përpara se të ngrinin kartonët për shkarkimin.

Megjithatë avokatët e tij mbrojtës kanë paralajmëruar se do të ndjekin çdo rrugë ligjore, kundër shkarkimit të Veliajt nga posti.

Vendimi i shkarkimit, i cili do t’i hapë rrugë zgjedhjeve të parakohshme në Tiranë, pritet të kundërshtohet nga Erion Veliaj.

Ky i fundit ka të drejtë të ankimojë vendimin e marrë në Gjykatën Kushtetuese brenda 15 ditëve. Kushtetuesja më pas është organi që jep verdiktin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...