Shkarkimi i Veliajt, Prefekti i Tiranës i çon propozimin Këshillit të Ministrave!

Një ditë pasi Këshilli Bashkiak i Tiranës votoi pro shkarkimit të kryebashkiakut Erion Veliaj, propozimi i është dërguar Këshillit të Ministrave përmes Prefektit të Tiranës.
Tashmë, pritet një mbledhje qeverie që Veliaj të shkarkohet me vendim të Këshillit të Ministrave.
Deri tani, Erion Veliaj ka zgjedhur që të mos bëjë asnjë reagim mbi vendimmarrjen e Këshillit Bashkiakë, të cilit pak ditë më parë i kërkoi mundësinë që të dëgjohej, përpara se të ngrinin kartonët për shkarkimin.
Megjithatë avokatët e tij mbrojtës kanë paralajmëruar se do të ndjekin çdo rrugë ligjore, kundër shkarkimit të Veliajt nga posti.
Vendimi i shkarkimit, i cili do t’i hapë rrugë zgjedhjeve të parakohshme në Tiranë, pritet të kundërshtohet nga Erion Veliaj.
Ky i fundit ka të drejtë të ankimojë vendimin e marrë në Gjykatën Kushtetuese brenda 15 ditëve. Kushtetuesja më pas është organi që jep verdiktin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd