Fitoi Topin e Artë, por vëmendjen e merr bashkëshortja e Dembele

Pak ditë më parë, Ousmane Dembele, fitoi Topin e Artë për vitin 2025, duke vulosur emrin e tij në historinë e futbollit. Sulmuesi i PSG-së shënoi 35 gola dhe regjistroi 14 asistime gjatë sezonit 2024-25, duke ndihmuar klubin të fitojë Champions League për herë të parë, si dhe katër trofe të tjera: Ligue 1, Kupën e Francës, Superkupën e Francës dhe Superkupën e UEFA-s.
Në fjalën e tij pasi mori Topin e Artë, futbollisti i famshëm falënderoi familjen, FC Barcelonën, Lionel Messin dhe bashkëshorten e tij, Rima Edbouche, duke theksuar rolin vendimtar të saj në suksesin e tij.
Rima Edbouche është influencuese me mbi 300 mijë ndjekës në “TikTok” dhe 183 mijë në “Instagram”. Ajo është njohur për mbështetjen e saj ndaj Dembele dhe duket se martesa e tyre ka transformuar sulmuesin, duke e bërë një lider në fushë dhe duke kontribuar në fitimin e Champions League dhe Topit të Artë.
Dembele dhe Rima u martuan në një ceremoni private në Marok në dhjetor 2021 dhe më 16 shtator 2022 u bënë prindër të një vajze. Pas kësaj, karriera e sulmuesit u rigjallërua, duke e çuar në majën e karrierës me PSG-në.
