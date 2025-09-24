Plani i FIFA-s për një Kupë Bote me 64 ekipe në vitin 2030, po fiton përkrahës

SHBA – Të martën, në selinë e FIFA-s në Trump Tower në Nju Jork u zhvilluan diskutime për të zhvilluar idenë e zgjerimit të mëtejshëm të numrit të pjesëmarrësve për Kupën e Botës 2030.
Sipas The Athletic, presidenti i saj, Gianni Infantino, u takua me krerët e shteteve të Paraguajit dhe Uruguajit, për të finalizuar propozimin që ata, së bashku me Argjentinën, kishin paraqitur zyrtarisht në mars 2025. Të dy palët thuhet se po i afrohen një marrëveshjeje.
Për të festuar 100-vjetorin e garës, FIFA vendosi të zhvillojë tre ndeshje në Amerikën e Jugut, vendi ku u zhvillua edicioni i parë. Gara do të zhvillohet më pas në Spanjë, Portugali dhe Marok. Kjo do të jetë hera e parë që gara do të mbahet në tre kontinente të ndryshme njëkohësisht.
Në rrjetet e tij sociale, presidenti i Conmebol, Alejandro Dominguez, postoi një video të shkurtër të takimit, e cila justifikon në mënyrë të dukshme arsyen për një zgjatje të mundshme. "Ky aktivitet nuk mund të mbahet si një Kupë Bote e zakonshme. Është një mundësi që vjen vetëm një herë në njëqind vjet."
Një këndvështrim i ndarë nga Infantino, i cili duket se konfirmon se FIFA është në të njëjtën gjatësi vale: "Së bashku, ne kërkojmë të arrijmë diçka që bota nuk do ta harrojë, sepse njerëzit e meritojnë."
Disa muaj më parë, shumë lojtarë të mëdhenj të futbollit e kishin kritikuar planin, përfshirë UEFA-n, e cila e quajti atë një "ide të keqe", duke thënë se do të ishte e dëmshme si për turneun ashtu edhe për fazën kualifikuese të tij.
FIFA tashmë e kishte rritur numrin e pjesëmarrësve nga 32 ekipe në Kupën e Botës 2022 në 48 ekipe për Kupën e Botës 2026.
Evolucioni i numrit të pjesëmarrësve në Kupën e Botës që nga viti 1930
– Në vitin 1930: 13 ekipe – Nga viti 1934 deri në vitin 1978: 16 ekipe – Nga viti 1982 deri në vitin 1994: 24 ekipe – Nga viti 1998 deri në vitin 2022: 32 ekipe – Në vitin 2026: 48 ekipe
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd