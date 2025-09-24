Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Narko-diktaturat nuk ikin dot me votë’! Sali Berisha paralajmëron protesta
Transmetuar më 24-09-2025, 12:32

Pas një kohe relativisht të gjatë, Partia Demokratike do t’i rikthehet “mosbindjes civile”.

“Narko-qeveria dhe programi i saj u votua në errësirë të plotë. Rruga e vetme mbetet vendosmëria qytetare, protestat kundër këtij grupi mafioz”, kështu paralajmëroi kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha pas daljes nga Kuvendi.

“E kanë të qartë se i pret fundi i Erionit. Këta e dijnë se secili prej tyre është një Erion Veli, por ne vazhdojmë betejën”, tha ai për kundërshtarët politikë, referuar shkarkimit të bujshëm.

“Sapo ta kem datën, do ta komunikoj”, bëri me dije ai, duke shtuar se “narko-diktaturat nuk ikin dot me votë”.

Tha se PD nuk është për bojkot Parlamenti, pasi “është parti e vlerave konservatore”, megjithatë sipas tij do të shfrytëzohet çdo hapësirë për denoncime dhe revoltë ndaj forcës në pushtet.

Sot, 24 shtator, me 83 vota pro u miratua përbërja e Komisioneve Parlamentare pas një sërë debatesh mes pakicës e mazhorancës.

