E trishtë! Humb jetën në galeri minatori 50-vjeçar në Bulqizë
Transmetuar më 24-09-2025, 11:59

Bulqizë, 24 shtator 2025

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot paradite në një subjekt minerar në Bulqizë, ku dyshohet se ka humbur jetën një punëtor.

Sipas informacionit paraprak, rreth orës 11:30, shtetasi Kujtim Dangri rreth 50 vjeç, është aksidentuar gjatë punës dhe nuk ka mundur t’i mbijetojë plagëve.

Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet policore dhe grupi hetimor, i cili, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për sqarimin e rrethanave dhe shkaqeve të kësaj ngjarjeje tragjike.

