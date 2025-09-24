E trishtë! Humb jetën në galeri minatori 50-vjeçar në Bulqizë

Bulqizë, 24 shtator 2025
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot paradite në një subjekt minerar në Bulqizë, ku dyshohet se ka humbur jetën një punëtor.
Sipas informacionit paraprak, rreth orës 11:30, shtetasi Kujtim Dangri rreth 50 vjeç, është aksidentuar gjatë punës dhe nuk ka mundur t’i mbijetojë plagëve.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet policore dhe grupi hetimor, i cili, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për sqarimin e rrethanave dhe shkaqeve të kësaj ngjarjeje tragjike.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd