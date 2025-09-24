Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Saimir Korreshi shkon në Parlament me dhurata për Diellën: Ky është bashkëshorti i saj (VIDEO)
Transmetuar më 24-09-2025, 11:51

24 Shtator, 2025

Deputeti i PD-së Saimir Korreshi ka ironizuar vendosjen e ministres së gjeneruar nga Inteligjenca Artificiale Diella, teksa ka shkuar në Parlament me ‘dhurata’ për ministren e re.

“Ky është bashkëshorti i Diellës. Do t’i kërkojmë dorën Ramës”, tha deputeti demokrat.

Më pas ai ka edhe një tjetër ‘dhuratë’ për Diellën, teksa ka dërguar edhe një bateri të jashtme.

“Tani qejfi u ka të gjithëve të kenë një ministër këtu. Kjo është dhuratë specifike, një bateri që ta ketë Diella kur të ikin dritat”, u shpreh ai.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

