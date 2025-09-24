Saimir Korreshi shkon në Parlament me dhurata për Diellën: Ky është bashkëshorti i saj (VIDEO)

24 Shtator, 2025
Deputeti i PD-së Saimir Korreshi ka ironizuar vendosjen e ministres së gjeneruar nga Inteligjenca Artificiale Diella, teksa ka shkuar në Parlament me ‘dhurata’ për ministren e re.
“Ky është bashkëshorti i Diellës. Do t’i kërkojmë dorën Ramës”, tha deputeti demokrat.
Më pas ai ka edhe një tjetër ‘dhuratë’ për Diellën, teksa ka dërguar edhe një bateri të jashtme.
“Tani qejfi u ka të gjithëve të kenë një ministër këtu. Kjo është dhuratë specifike, një bateri që ta ketë Diella kur të ikin dritat”, u shpreh ai.
