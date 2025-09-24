Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Nëna braktis fëmijët dhe zhduket, burri e denoncon në polici
Transmetuar më 24-09-2025, 10:07

Fier, 24 shtator 2025

Policia e Fierit ka shpallur në kërkim një 38-vjeçare, e identifikuar me inicialet V. H., pas kallëzimit të bërë nga ish-bashkëshorti i saj. Sipas denoncimit, gruaja është larguar nga banesa duke braktisur fëmijët e mitur.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier kanë nisur menjëherë procedurat për lokalizimin dhe kapjen e saj.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, për veprime të mëtejshme procedurale.

