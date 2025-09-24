Nëna braktis fëmijët dhe zhduket, burri e denoncon në polici

Fier, 24 shtator 2025
Policia e Fierit ka shpallur në kërkim një 38-vjeçare, e identifikuar me inicialet V. H., pas kallëzimit të bërë nga ish-bashkëshorti i saj. Sipas denoncimit, gruaja është larguar nga banesa duke braktisur fëmijët e mitur.
Shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier kanë nisur menjëherë procedurat për lokalizimin dhe kapjen e saj.
Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, për veprime të mëtejshme procedurale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd