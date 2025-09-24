Turqia arreston një komedian dhe një reper për një … shaka

TURQI- Turqia i ka arrestuar të martën mbrëma një komedian dhe një reper, pasi prokurorët thanë se emisioni i tyre online përmbante një shaka që i referohej një hadithi ose mësimi të Profetit Muhamed, e cila, sipas tyre, mund të nxisë urrejtje fetare.
Një gjykatë në Stamboll urdhëroi paraburgim për YouTuber-in Bogac Soydemir, moderator i programit “Soguk Savas”, dhe të ftuarin e tij, reperin Enes Akgunduz, pasi autoritetet thanë se emisioni përmbante një shaka për hadithin “vera është nëna e gjithë të këqijave”.
Prokurorët argumentuan se kjo shaka rrezikon të nxisë armiqësi mbi baza fetare. Akgunduz dhe Soydemir kërkuan falje pas emisionit dhe mohuan fajësinë kur u paraqitën në gjykatë të martën. Soydemir tha se qëllimi i tij nuk ishte të nxisë urrejtje, duke shtuar se e hoqi videon sapo u njoftua për çështjen dhe kërkoi falje në rrjetet e tij sociale. Ai tha se shakaja ishte një koment i një shikuesi që ai lexoi drejtpërdrejt, të cilin gabimisht e mori si lojë fjalësh.
Akgunduz gjithashtu e mohoi se bëri fyerje të qëllimshme dhe tha se biseda e tyre ishte keqinterpretuar. Ai shtoi se shakaja ishte koment i lexuar nga një shikues, që ai e mori si lojë të thjeshtë fjalësh, dhe e pranoi se duhej të kishte menduar më me kujdes.
Arrestimi i tyre pason burgosjen e katër karikaturistëve nga revista satirike javore “Leman”, për një karikaturë të thuhej se paraqiste profetët Muhamed dhe Moisi, të cilën Presidenti Tayyip Erdogan e përshkroi si “provokim të ndyrë”.
