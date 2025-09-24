Milan triumfon ndaj Lecces në Kupën e Italisë

Milan ka fituar pastër 3-0 ndaj Lecces në Kupën e Italisë. Gjërat u lehtësuan në maksimum për kuqezinjtë, pas daljes me karton të kuq të Siebert në minutën e 18-të.
Gimenez realizoi në pjesën e parë, duke dërguar ekipin e Allegrit në avantazh te dhomat e zhveshjes. Në pjesën e dytë, golat e Nkunku e Pulisic thelluan epërsinë.
Sa i takon Lecces, Medon Berisha ishte titullar, ndërsa asnjë minutë për Ylber Ramadanin.
