Milan dhe Inter firmosin marrëveshjen për ndërtimin e stadiumit të tyre të ri

ITALI – Siç është raportuar, të enjten e kaluar, u zhvillua një takim midis Federatës Italiane, përfaqësuesve të Interit dhe AC Milan, kryetarit të bashkisë së qytetit dhe UEFA-s, i cili tregoi se stadiumi legjendar San Siro nuk i plotësonte kriteret e kërkuara për Euro 2032, të bashkë-organizuar nga Italia dhe Turqia.
Stadiumi konsiderohet shumë i rrënuar dhe punimet e planifikuara të modernizimit nuk do të ishin të mjaftueshme për të përmbushur kërkesat minimale.
Sipas një deklarate të ndarë nga AC Milan, nëse këshilli bashkiak miraton shitjen e San Siros, dy firma arkitekturore do të ngarkohen për të projektuar stadiumin e ri. Stadiumi i ardhshëm, pjesë e një projekti të gjerë rigjenerimi urban që përfshin 281.000 metra katrorë, do të ketë një kapacitet prej 71.500 vendesh.
Ai do të përfshijë dy tribuna të mëdha të pjerrëta që ofrojnë shikueshmëri optimale dhe do të përmbushë standardet më të rrepta të aksesueshmërisë, me zona të dedikuara për të gjithë tifozët.
Kush janë projektuesit…
E themeluar në vitin 1967 nga Norman Foster, Foster and Partners ka përfunduar projekte ikonike si Apple Park në Cupertino (SHBA), aeroportet e Hong Kongut dhe Pekinit (Kinë) dhe Ura e Mijëvjeçarit në Londër.
Sa i përket MANICA-s, e themeluar në vitin 2007 nga David Manica, ajo është pas shumë stadiumeve në Shtetet e Bashkuara. Midis tyre, stadiumi Allegiant në Las Vegas dhe Chase Center në San Francisko, të cilat përkatësisht presin Las Vegas Raiders (NFL) dhe Golden State Warriors (NBA), si dhe Miami Freedom Park, shtëpia e ardhshme e Inter Miami CF ku luan aktualisht Lionel Messi.
