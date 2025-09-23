Gjykata greke dënon me burgim të përjetshëm tre shqiptarët e kapur me 21 kg kokainë

Gjykata greke dënon me burgim të përjetshëm tre shqiptarë për trafik kokaine
Selanik, 23 shtator 2025 – Gjykata e Apelit Penal të Selanikut ka dënuar me burgim të përjetshëm tre shtetas shqiptarë të akuzuar për trafik droge, pas kapjes së mbi 21 kilogramëve kokainë në qershor të këtij viti.
Të pandehurit, të moshës 42, 40 dhe 45 vjeç, dy prej të cilëve vëllezër, u shpallën fajtorë si anëtarë të një grupi kriminal që vepronte në Greqi. Një pjesë e lëndës narkotike u gjet në një kompani qiraje makinash në Selanik, pronë e njërit prej tyre.
Gjatë hetimeve, policia greke sekuestrua gjithashtu një armë zjarri me karikator dhe 12 fishekë, si dhe shuma parash në monedha të ndryshme. Autoritetet e kanë cilësuar vendimin si një nga më të rëndat e dhëna për këtë kategori veprash penale.
Dy nga të dënuarit mohuan akuzat, duke deklaruar se ishin të angazhuar në bizneset e tyre private – njëri në fushën e hotelerisë dhe tjetri në industrinë e qirasë së makinave. Ndërkohë, i treti pranoi përgjegjësinë për posedimin dhe ruajtjen e drogës.
Gjykata vendosi se rasti përbënte trafikim të veçantë droge pa asnjë rrethanë lehtësuese, duke lënë në fuqi masën më të rëndë ligjore. Pas shpalljes së vendimit, tre shqiptarët u rikthyen në qeli për të vuajtur dënimin.
