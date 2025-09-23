Detaje nga jeta private e Dembélés, fituesit të “Topit të Artë”. Origjina, gruaja dhe vajza sekrete

FRANCE – Pavarësisht suksesit të tij të vazhdueshëm në fushë, Ousmane Dembélé ia ka dalë ta mbajë jetën e tij private private. Fituesi i ri i “Topit të Artë” e mban jetën e tij familjare të ndarë nga vëmendja e madhe mediatike që gjeneron imazhi i tij.
Jeta private e Dembélés: origjina, familja dhe feja…
Ousmane Dembélé lindi më 15 maj 1997, në Vernon, një qytet francez me më pak se 24.000 banorë. Nëna e tij është me prejardhje mauritaneze dhe senegaleze, ndërsa babai i tij është me origjinë nga Mali.
Nga prindërit e tij – të cilët u ndanë kur lojtari ishte shumë i vogël – ai trashëgoi një identitet multikulturor dhe gjithashtu besimin islam, të cilin e ruan në zakonet e tij të përditshme. Ai e kaloi fëmijërinë e tij në një qytet tjetër të Normandisë, Évreux, përpara se të bashkohej me akademinë e të rinjve të Rennes.
Ai ka disa vëllezër e motra, megjithëse numri i saktë nuk dihet. Më i njohuri është Oumar Sy Dembélé, i cili kujtoi në një intervistë se si Ousmane ishte gjithmonë i përqendruar në sport. Fëmijëria e futbollistit u shënua nga vështirësitë ekonomike dhe sociale të lagjes ku ai u rrit, një mjedis në të cilin futbolli u bë një strehë.
Dhe me kalimin e kohës, u bë shumë më tepër sesa një argëtim. "Luaja në rrugë me miqtë e mi; ishte gjëja ime e preferuar si fëmijë", tha dikur Ousmane. Ky pasion qëndroi me të derisa u bë i famshëm në futbollin profesionist, fillimisht në Francë, pastaj te Borussia Dortmund, pastaj te Barcelona, përpara se të bashkohej me Paris Saint-Germain dhe të fitonte “Topin e Artë”.
Rima Edbouche, kush është gruaja e Dembélés?
Në aspektin romantik, Ousmane Dembélé është i martuar që nga dhjetori i vitit 2021 me Rima Edbouche, një franceze të re me origjinë marokene.
Rima është një gur themeli në jetën e sulmuesit dhe ai ka gjetur tek gruaja e tij qetësinë që i nevojitet për t’u përqendruar në futboll dhe për t’u vendosur si një nga më të mirët në botë.
Dasma, e festuar me një ceremoni myslimane në Marok, i habiti edhe kolegët dhe miqtë e çiftit, të cilët mësuan për "Po"-në e tyre përmes shtypit. Edbouche, disa vjet më e re se bashkëshorti i saj, është një influencuese dhe ka një markë mode myslimane, Razalae, një llogari në Instagram me gati 150.000 ndjekës dhe një profil në TikTok me gati gjysmë milioni, ku poston për stilin e saj të jetesës.
Një nga karakteristikat që tërheq më shumë vëmendjen e ndjekësve të saj është se ajo kurrë nuk e tregon fytyrën e zbuluar në postimet e saj. Ky vendim është në përputhje me diskrecionin që çifti ka ruajtur që nga fillimi i marrëdhënies së tyre. Pasi fitoi “Topin e Artë”, Rima e uroi bashkëshortin e saj duke ndarë një foto të tij dhe duke shkruar "krenare". Vajza e Dembelés…
Në vitin 2022, Dembélé dhe Rima u bënë prindër. Lojtari njoftoi ardhjen në jetë të vajzës së tij në rrjetet sociale me një fotografi të dorës së saj dhe një mesazh përshëndetës.
Në ditën e lindjes së saj, pasi shoqëroi gruan e tij në spital, sulmuesi u kthye për të luajtur një ndeshje të La Ligës për Barcelonën, një gjest që tregoi përkushtimin e tij si ndaj familjes ashtu edhe ndaj ekipit.
Që atëherë, çifti ka mbrojtur privatësinë e vajzës së tyre, duke shmangur ekspozimin në media. Kjo zgjedhje pasqyron përparësinë që të dy i japin mbajtjes së jetës së tyre private të ndarë nga ekspozimi rreth imazhit të Dembélé si një sportist elitar.
Edhe pse lojtari nuk e ka zbuluar kurrë emrin e vajzës së tij të parë, në një intervistë gjatë kohës së tij në Barcelonë ai e quajti atë "la Catalana" (Katalanja), për shkak të vendit të saj të lindjes.
