Dorëhiqet Drejtori i QSUT, Florenc Spaho

Transmetuar më 23-09-2025, 15:04
Tiranë- Drejtori i QSUT, Florenc Spaho ka dhënë dorëheqjen ditën e sotme.
Spaho e mori drejtimin e QSUT-së në muajin korrik.
Megjithatë ende nuk dihen arsyet e dorëheqjes së tij.
