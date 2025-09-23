Anëtarësimi në BE, Rama: Jemi më mirë se Serbia dhe Maqedonia e Veriut

Kryeministri Edi Rama teksa foli për çështjen e integrimit në BE, theksoi se Shqipëria është në rrugën e duhur.
Ai theksoi se sa i takon kësaj çështje, vendi ynë ka ecuri më të mirë se sa Serbia apo Maqedonia e Veriut.
“Më parë ishte Maqedonia, tani quhet Maqedonia e Veriut. Nuk është kurrkund në hartë. Është dhe Serbia, që nuk është gjëkundi. Ndërkohë, Shqipëria konsiderohej si ‘kushedi’. Jemi më përpara. Duhet ta mendojmë si një punë kur do të bëjmë punën tonë. Shanset janë të mëdha, për shkak të kontekstit.
Por me BE nuk i dihet, mund të ndryshojë. Duhet të bëjmë maksimumin në këtë kohë, ku e gjithë risia është e rreshtuar si duhet për vendin tonë, kur nuk ka ndodhur asnjëherë. Të vrapojmë që mos ta lëmë këtë mundësi të në shpëtojmë.
Është shumë politike, hipokrite, marrëzi. Shpresoj që askush, shpresoj që Serbia të drejtohet në mënyrën e duhur, apo dhe Bosnjë Hercegovina. Ne duhet të zgjidhim gjërat tona. Ndërkohë, Kosova dhe Serbia duhet të gjejnë zgjidhje, pasi Beogradi do ta mbyllë më shumë veten nëse nuk zgjidh gjë.”, tha Rama.
