Çmenduri në spitalin “Shefqet Ndroqi”! Mjeku radiolog përleshet dhe qëllon me thikë një infermier

Tiranë, 23 shtator 2025 – Një ngjarje e rëndë është shënuar këtë të martë në ambientet e spitalit “Shefqet Ndroqi” në Tiranë, ku një konflikt mes stafit mjekësor ka degjeneruar në dhunë fizike.
Mjeku radiolog Dashamir Çajka, pas një debati ende të paqartë për shkaqet, ka goditur me thikë infermierin Mikel Osmani, duke e plagosur dy herë.
Pas incidentit, mjeku Çajka është larguar nga vendngjarja dhe aktualisht është shpallur në kërkim nga policia.
Forcat e rendit kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motivit që çoi në konfliktin mes dy punonjësve të shëndetësisë.
