Pas babait të futbollistit, edhe e dashura e Yamal, Nicki Nicole, e pakënaqur pse nuk iu dha çmimi i ‘Topit të Artë’

FRANCE – Përveç babait të Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, i cili foli me tone të forta për padrejtësinë, në rrjetet sociale u bë viral edhe mesazhi i dashurisë nga partnerja e tij, këngëtarja argjentinase Nicki Nicole.
Artistja 25-vjeçare postoi një dedikim të shkurtër, por plot emocion në “Instagram Stories” për 18-vjeçarin e Barcelonës: “Ylli im. Të dua”, shkroi ajo përpara më shumë se 22,7 milionë ndjekësve të saj.
Nicki Nicole, e cila nuk ishte e pranishme në galanë e zhvilluar në “Théâtre du Châtelet” në Paris, ka pranuar për herë të parë publikisht se është thellësisht e dashuruar me futbollistin spanjol: “Jam shumë e dashuruar, shumë e lumtur dhe e qetë…
Ai më ka mësuar të them ‘t’estimo’ në gjuhën katalanase”, rrëfeu ajo muajin e kaluar. Historia e tyre e dashurisë u bë publike në gusht 2025, kur Yamal i uroi publikisht ditëlindjen këngëtares.
💫❤️ Nicki Nicole le dedicó un tierno mensaje a Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro: ''Mi estrella, te amo''. #NickiNicole #LamineYamal #mdz pic.twitter.com/5UKk1NpO76— MDZ Online (@mdzol) September 23, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd