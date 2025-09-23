“Do t’i publikoj fotot në rrjete sociale” – Arrestohet 25-vjeçari që kërcënonte një vajzë për para

Tiranë, 23 Shtator 2025 – Policia e Tiranës ka vënë në pranga një 25-vjeçar, i dyshuar për shantazh dhe kërcënim ndaj një vajze 23-vjeçare, për qëllime përfitimi financiar. I riu kishte krijuar llogari false në rrjetet sociale duke përdorur fotografi dhe video të saj personale, të cilat pretendonte se do t’i publikonte nëse nuk i paguante.
Sipas njoftimit zyrtar të policisë, Brandi Kasmi, banues në Burrel, kishte arritur të siguronte kredencialet e llogarisë së viktimës në rrjetet sociale dhe kishte hapur disa profile të rreme, përmes të cilave ushtronte presion psikologjik dhe financiar.
Operacioni “The Ghost” çon në identifikimin dhe arrestimin e autorit
Menjëherë pas kallëzimit të vajzës në Komisariatin e Policisë, specialistët për Hetimin e Krimeve Kibernetike, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale, ndërmorën veprime të shpejta hetimore, të cilat çuan në identifikimin dhe arrestimin e autorit të dyshuar.
Gjatë kontrollit, policia sekuestroi dy telefona celularë, në të cilët u gjetën aktivë profilet false të krijuara me identitetin dhe imazhet e vajzës.
Policia: Shantazh përmes rrjeteve sociale është krim
Policia e Shtetit përsëriti thirrjen për qytetarët që të raportojnë menjëherë raste të ngjashme të shantazhit kibernetik apo përdorimit abuziv të të dhënave personale, duke garantuar mbrojtje dhe hetim të shpejtë.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës, për vijimin e hetimeve për veprat penale përkatëse.
