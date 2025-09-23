Pse Leo Messi dhe Cristiano Ronaldo nuk u nominuan për ‘Topin e Artë’ 2025?

SHBA – Dy emrat që shoqërohen më shpesh me “Topin e Artë” janë padyshim Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo. Dyshja legjendare e ka fituar çmimin së bashku 13 herë dhe mbretëron me qetësi si dy lojtarët më të dekoruar në historinë e “Topit të Artë”. Gala e “Topit të Artë” feston dhe vlerëson më të mirët në sport për performancat e tyre gjatë sezonit të kaluar.
Ky vit do të shënojë herën e 69-të që jepet “Topi i Artë”. Që nga fillimi i çmimit në vitin 1956, "Topi i Artë" është rritur vetëm në prestigj dhe rëndësi. Thënë thjesht, “Topi i Artë” është një arritje e rezervuar pothuajse ekskluzivisht për më të mëdhenjtë e të gjitha kohërave të sportit, një grup i shquar që mund të thuhet se udhëhiqet nga Messi dhe Ronaldo.
Megjithatë, ndërsa arrijnë në perëndim të karrierës së tyre, duket se po kalon qartë pishtarin për të nisur një epokë të re në historinë e “Topit të Artë”. Në vitin 2025, as Messi dhe as Ronaldo nuk u nominuan për çmimin “Topi i Artë”. ‘ Lionel Messi (majtas) dhe Cristiano Ronaldo janë lojtarët e vetëm që e kanë fituar Topin e Artë pesë ose më shumë herë. Për të dytin vit radhazi, Messi dhe Cristiano Ronaldo nuk u përfshinë në listën e 30 kandidatëve për çmimin “Topi i Artë”. Të paktën njëri nga Messi dhe Ronaldo ishte përfshirë në listën e ngushtë për çmimin që nga viti 2003. Viti i kaluar shënoi fundin e asaj serie prej dy dekadash.
Asnjë lojtar jashtë pesë ligave më të mira të Evropës nuk u nominua për “Topin e Artë” 2025 – megjithëse Viktor Gyökeres i Arsenalit u nominua për performancat e tij me Sporting CP në Portugali.
Por me Messin në MLS dhe Ronaldon në Ligën Profesionale Saudite, shanset e tyre për t’u nominuar ishin të pakta. Megjithatë, të dy patën një shans të mirë, duke vazhduar të shënojnë shifra mbresëlënëse në fund të karrierës së tyre.
Messi shënoi 30 gola dhe asistoi 13 të tjerë në 37 paraqitje për Inter Miamin. Ronaldo, nga ana tjetër, shënoi 35 gola në 41 ndeshje për Al Nassr dhe gjithashtu shënoi tre gola në garën e Portugalisë për titullin e Ligës së Kombeve UEFA 2025. Megjithatë, këto arritje nuk u konsideruan të mjaftueshme për të justifikuar një nominim për “Topin e Artë”.
Messi dhe Ronaldo fituan nga pesë “Topa të Artë” secili nga sezoni 2008–17, duke dominuar çmimin për një dekadë të tërë. Mjeshtri argjentinas do të vazhdonte të fitonte tre të tjerë në vitet 2019, 2021 dhe 2023. Është interesante se Messi e fitoi Topin e tij të Artë të fundit kur luante tashmë për Inter Miami , por kjo u nxit nga triumfi i tij në Kupën e Botës FIFA 2022 me ekipin e tij kombëtar.
Edhe pse asnjëra prej tyre nuk u nominua këtë vit, nëse Portugalia ose Argjentina fitojnë Kupën e Botës FIFA 2026 , ekziston një mundësi shumë reale që ato të kthehen në listën e ngushtë për ceremoninë e 70-të të “Topit të Artë”.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd