Aksident i trefishtë në Lezhë, dy të lënduar

Lezhë, 23 shtator 2025 – Një aksident rrugor me tre automjete është regjistruar mëngjesin e kësaj të marte në ishull-Lezhë, në segmentin Lezhë–Milot.
Nga përplasja e mjeteve, dy persona kanë mbetur të lënduar dhe janë dërguar për ndihmë mjekësore në spitalin rajonal të Lezhës.
Sipas të dhënave paraprake, aksidenti dyshohet se u shkaktua nga dalja e papritur në rrugën kryesore e një automjeti tip Audi nga një rrugë dytësore. Mjeti është goditur nga një tjetër automjet që po udhëtonte drejt Lezhës, ndërsa një makinë e tretë është përfshirë në përplasje pasi ndodhej menjëherë pas automjetit që u ndesh me Audin.
Policia ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.
