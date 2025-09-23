Iu afruan dronë të paidentifikuar, Danimarka dhe Norvegjia në alarm, mbyllin aeroportet

23 Shtator, 2025
DANIMARK- Danimarka dhe Norvegjia u detyruan të mbyllin aeroportet e tyre kryesore të hënën në mbrëmje për shkak të pamjeve të dronëve. Policia daneze nuk ishte në gjendje të konfirmonte llojin ose numrin e dronëve të parë rreth Aeroportit të Kopenhagenit, por u tha gazetarëve të martën në mëngjes se ato ka të ngjarë të jenë drejtuar nga një “operator i aftë” që donte të “mburrej”.
Policia konfirmoi se forcat e armatosura u aktivizuan në përgjigje të pamjes, por tha se nuk kishte asgjë që të tregonte se dronët kishin për qëllim të shkaktonin dëm. Operacionet në aeroportin e Kopenhagenit rifilluan në orën 00:30 sipas orës lokale (23:30 GMT) pasi fluturimet u pezulluan për gati katër orë pas një pamjeje të një droni. Aeroporti i Oslos gjithashtu u rihap pas katër orësh mbylljeje të hapësirës ajrore.
Policia daneze tha gjithashtu se “do të zbatohen një numër masash” si pjesë e hetimit, por nuk konfirmoi se cilat mund të jenë këto masa. Ata konfirmuan se rreth 20,000 pasagjerë u prekën nga mbyllja e aeroportit.
Sipas autoriteteve, të hënën në mbrëmje, dy deri në tre dronë të mëdhenj u raportuan duke fluturuar në zonën përreth Aeroportit të Kopenhagenit. Ngritjet dhe uljet në aeroport u pezulluan për afërsisht katër orë.
Në një deklaratë, aeroporti paralajmëroi për vonesa dhe anulime të vazhdueshme dhe u bëri thirrje pasagjerëve të kontrollojnë statusin e fluturimit të tyre me linjat ajrore. I pyetur nga gazetarët të hënën nëse dronët ishin me origjinë ruse, Zëvendës Inspektori i Policisë Jakob Hansen tha se nuk mund ta konfirmonte ose mohonte këtë.
Në një postim në rrjetet sociale më vonë, Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky iu referua “shkeljes së hapësirës ajrore të NATO-s nga Rusia” në Kopenhagen më 22 shtator, por nuk tregoi një burim për informacionin.
Udhëheqësit e BE-së dhe NATO-s nuk kanë bërë një atribuim publik. Në konferencën për shtyp të së martës, policia daneze tha se nuk kishte asgjë që “lidhte menjëherë” incidentet e dronëve në Norvegji dhe Danimarkë me njëra-tjetrën. Një zëdhënës i Aeroportit të Kopenhagenit konfirmoi se hapësira ajrore mbi aeroport u mbyll rreth orës 20:30 sipas orës lokale (18:30 GMT) të hënën për shkak të dronëve të paidentifikuar.
“Asnjë avion nuk mund të ngrihet ose të ulet në aeroport dhe si rezultat, disa fluturime po devijohen në aeroporte të tjera”, thanë ata në një deklaratë.
“Policia po heton çështjen dhe aktualisht duhet të caktojmë një afat kohor për rihapjen.”
Uebsajti i gjurmimit të fluturimeve Flightradar24 raportoi se të paktën 35 fluturime me destinacion Kopenhagenin ishin devijuar si rezultat i mbylljes së aeroportit.
